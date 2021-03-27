شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: نجاح حكاية "حتة مني" جماعي وأشكر سينرجي ومها سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة إلهام شاهين من خلال ”الخليج 365” الشكر لشركة سينرجي وذلك بعد عرض حكاية "حتة مني" من مسلسل "زي القمر"، حيث قالت، "أشكر شركة سينرجي جدا علي توقيت عرض العمل في شهر المرأة وبالتزامن مع عيد الأم فهو مناسب جدا للعرض في هذا التوقيت وفكر جديد تقدمه الشركة وحقيقي برافو لازم نقول لهم برافو لأننا نشعر باختلاف علي الشاشة فهناك فكر مختلف وغير تقليدي".

وأضافت إلهام شاهين، "شكراً طبعاً، لكل العالمين أمام الكاميرا وخلفها وللفنانة نهال عنبر التي قدمت أروع معني للصداقة فعلي كل شخص في حياته صديق بمعني الكلمة لابد وأن يحافظ عليه فهي التي دعمت شخصية حياة ووقفت إلي جوارها في مشاكل حياتها والفنان احمد وفيق قدم دوره بشكل رائع وأظهر مشاعر الرجل الذي يشعر بقرب فقدانه لزوجته وحالة الصحيان من النزوة التي دخل فيها بحبه لامرأة أخري فهو نموذج مهم، والحقيقة أن نجاح العمل نجاح جماعي لا ينسب لفرد واحد فقط، والشكر أيضا للكاتبة شهيرة سلام لأنها كتبت المشاهد بأحساس قوي ووصفتها بتفاصيلها، والمخرج حسام علي أيضا والمنتجة مها سليم لها كل الشكر علي اختيارها لقضايا المرأة لتقدم بالعمل".

واستكملت إلهام شاهين، "أريد أن أقول شئ مهم أيضا وهو أن مرض السرطان عندما يجرح أنوثة المرأة هناك ستات حياتها تدمر لأنها تشعر أن زوجها سيراها كأنثي مشوه بسبب استئصال جزء من أنوثتها، وهو ما عالجه المسلسل بتقديم حلول مثل عمليات التجميل التي دورها بالأساس هو علاج مثل هذه الحالات وعودتها لأصلها وأن استئصال الثدي ليس نهاية العالم".

يذكر أن إلهام شاهين تغيب عن الدراما منذ 4 سنوات وتحديداً بعدما قدمت الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016 الذى شارك في بطولته صفية العمرى وإلهام شاهين وهشام سليم وفردوس عبد الحميد والتونسية درة ومحمد رياض وعلاء مرسى وحنان شوقى، ومحمد متولى وأنعام سالوسة وعهدى صادق وأخرجه مجدى أبو عميرة.