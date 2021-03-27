عقب تكريمه.. سمير صبري يغني "الأقصر بلدنا".. ويهدي مذيعة سودانية أغنيته: "سكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

أعرب الفنان سمير صبري عن سعادته بتكريمه من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في حفل افتتاح الدورة العاشرة.

وقال "سعيد جدا اني معاكم الليلة دي في الأقصر بلد الحضارة، ومع الثلاثي العنيد الذي استطاع أن يخلق مهرجان الاقصر من 10 سنين، سيد وعزة وأحلى رئيس شرف محمود حميدة، النجم الكبير".

وتابع "تحية لأهل الأقصر اللي استقبلونا استقبال عظيم. فيه أفلام كتير اتصورت هنا صراع في النيل وصراع في الوادي وعروس النيل، الى جانب افلام عالمية عديدة، ومننساش علي رضا ومحمود رضا وغرام في الكرنك، وصوت محمد العزبي اللى غنى الاقصر بلدنا"، وغنى سمير مقطعا منها.

وأهدى المذيعة السودانية تسنيم أغنية "سكر حلوة الدنيا سكر"، وغيّر في كلماتها مادحا المهرجان وضيف شرف المهرجان دولة السودان.