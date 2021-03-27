محيي إسماعيل يكشف سر ارتدائه جلباب بـ"الأقصر السينمائي": بـ600 جنيه ونسيت البنطلون

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

شهدت الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تكريم الفنان محيي إسماعيل، مساء اليوم الجمعة في حفل افتتاح أقيم بمعبد الكرنك.

وفي كلمته قال "رحم الله شهدائنا وتحيا مصر والدول الأفريقية والسودان، يجمعنا جميعا الحب وقوة الحب اقوى من حب القوة، ولما نتعب شوية اللي يقوينا هو".

وتابع "شكرا للتكريم ولمحمود باشا حميدة"، وتليقا على ارتدائه جلباب ولا"بدلة" في حفل التكريم، قال "جبت البدلة عندي لكن فوجئت ان الجاكيت من غير بنطلون، حميدة قالي اقتراح حلو (البس الجلابية الأقصري وتخليك في الأقصر ومتجيش مصر)، قمت لبست الجلابية دي ومدفعتش كتير 600 جنيه".

الحفل شهد تكريم هند صبري، والمخرج علي عبدالخالق، وعمر سيسكو وعز العرب كغاط.