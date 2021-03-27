نادية الجندي من "الأقصر للسينما الأفريقية": سعيدة بالتكريم في بلد الحضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

أكدت الفنانة نادية الجندي أنها سعيدة بتكريمها من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في دورته العاشرة، وذلك خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في معبد الكرنك، مساء اليوم الجمعة.

وتابعت "سعيدة بالتكريم وأتمنى لهم النجاح وبهنيهم على مرور 10 سنوات ناجحة عدوا فيها بتحديات كتير، بشكرهم على المجهود المبذول لخدمة الفن وصناعته".

وأضافت نادية الجندي "أعزي أهالي الشهداء وأتمنى لهم الرحمة والشفاء للمصابين".

وعن تكريمها، أوضحت "التكريم بيدفع الفنان لحالة من السعادة، ويديه دفعة قوية للتقدم في مسيرته الفنية، سعيدة بالتكريم في بلد الحضارة، وبقول إن قدماء المصريين قدموا حضارة كبيرة لمصر، وعلينا واجب اننا نقدم لبلدنا حضارة حديثة تليق بيها".

شهد المهرجان تكريم الفنان سمير صبري، الفنان محيي إسماعيل، المخرج علي عبدالخالق، الفنانة هند صبري.