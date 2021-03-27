بعد عامين على وفاة زوجها.. وفاة جيسيكا والتر أثناء نومها عن عمر 80 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 مارس 2021 01:36 صباحاً - بعد مرور عامين على وفاة زوجها الممثل الشهير رون ليبمان عام 2019 عن عمر 82 عاماً،توفيت الممثلة الأمريكية الشهيرة جيسيكا والتر عن عمر 80 عاماً أثناء نومها بهدوء في منزلها العائلي الخاص في نيويورك يوم الأربعاء 24 مارس-آذار من الشهر الجاري.

إبنتها أعلنت وفاتها

وبحسب عدة وسائل عالمية،كانت ابنتها الوحيدة بروك بومان أول من أعلنت خبر وفاتها بمنشور مؤثر في السوشيال ميديا فقالت: " بقلب حزين أؤكد وفاة أمي الحبيبة جيسيكا"، وأضافت: أن والدتها امتدت مسيرتها المهنية كممثلة لأكثر من ستة عقود، وكانت سعيدة جداً لأنها تفرح الآخرين من خلال سردها للقصص سواء على الشاشة أو خارجها".

وتابعت: " سيستمر إرثها الفني من خلال أعمالها، وسيتذكرها الكثير من الناس لما كانت تتمتع به من ذكاء وحضور وحيوية ".

وطلبت الأسرة من محبيها بعدم تقديم الزهور والإستعاضة عنها بالتبرع لجمعية المكفوفين :

"Guiding Eyes".

وتميزت الممثلة الراحلة جيسيكا والتر حسب وصف ابنتها الوحيدة بروك بروحها المرهفة ورقة مشاعرها وحبها الجامح للحياة بكل مافيها.

أشهر أعمالها

تميزت جيسيكا والتر بمشاركتها بأهم الأفلام والمسلسلات ،كان من أبرزها : أداؤها دور الجدة لوسيل في مسلسل "أريستد ديفيلوبمنت" الشهير الذي نالت عليه جوائز عالمية عديدة ،وفيلم "جران بري" الذي شاركت فيه عام 1966.