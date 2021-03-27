وفاة هاني إسماعيل مخرج "سوق العصر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي المخرج المصري هاني إسماعيل، مساء الجمعة، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

وأعلن الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه في "فيسبوك".



وكتب عادل: "البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ المخرج الكبير هاني إسماعيل، ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وقدّم إسماعيل عدداً من الأعمال الفنية الناجحة منها فيلم "مغامرات رشا" (1990) ومسلسلات "وبالوالدين إحسانا" (1996) و"الحساب" (1998) والجزء الثالث من "السيرة الهلالية" و"سوق العصر" (2001).

