حادث قطاري سوهاج يلغي الفقرات الفنية بـ"الأقصر للسينما الأفريقية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على قدم وساق، استعد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لحفل افتتاح زاخر بالفقرات الفنية إيذاناً بانطلاق الدورة العاشرة، ثم تغيّر كل شيء.

وقررت إدارة المهرجان إلغاء الفقرات الفنية في افتتاح الدورة العاشرة بمعبد الكرنك، الجمعة.



وسيبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج.

ويبدأ الافتتاح في الساعة التاسعة مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي) وتقدم الحفل المذيعتان تسنيم رابح من السودان ومريم الفرجاني من تونس، ويبدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري لمصر، ويعقبه كلمة للممثل محمود حميدة، الرئيس الشرفي للمهرجان، ثم كلمة لرئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ثم كلمة المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.



وتضم الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 4 مسابقات ويعلن خلال حفل الافتتاح عنها وعن أعضاء لجان التحكيم والتي تضم كل من المخرج المغربي إسماعيل فروغي، والمخرج السوداني سعيد حامد، والمنتج المصري صفي الدين محمود.

ووفق آخر إحصائية رسمية، فقد لقي 32 شخصاً مصرعهم وأصيب 165 آخرون جرّاء الحادث، وقالت هيئة السكك الحديدية إنَّ القطارين اصطدما بعد أن استخدم مجهولون مكابح الطوارئ.