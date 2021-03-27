شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الذكرى الأولى لوفاة نجم الكوميديا جورج سيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت الذكرى الأولى، على وفاة الفنان جورج سيدهم الذي يعد واحدا من أهم نجوم الكوميديا في مصر، والذى قدم خلال حياته الكثير من الأعمال الناجحة، ولا ينسى أحد أدواره في السينما واسكتشاته في فرقة ثلاثى أضواء المسرح.

وقدّم الفنان جورج سيدهم، الكثير من الأعمال الكوميدية الرائعة، التي أسعدت المشاهدين، كما أنه حاصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس عام 1961.

وكان «سيدهم» يستطيع تقليد العديد من الشخصيات، وفى المرحلة الثانوية حتى ظهرت موهبته فى التمثيل، وأصبح رئيس فرقة التمثيل بالمدرسة، وبدء مشواره الفنى فى التليفزيون مع الضيف أحمد والفنان سمير غانم من خلال تقديم فقرة «الشحاتين حول العالم» فى برنامج «مع الناس».

وقدم سيدهم العديد من الأعمال الناجحة، منها: "الجراج" و"الشقة من حق الزوجة" و"المعتوه" و"عالم عيال عيال" و"قاع المدينة" و"أضواء المدينة" و"البحث عن فضيحة" و"فرقة المرح" و"المجانين الثلاثة" و"شباب مجنون جدا" و"معبودة الجماهير" و"آخر جنان" و"الشقيقان" و"آخر شقاوة" و"معسكر البنات"، وتوقف عن العمل منذ وقت طويل، بعدما أصيب بالشلل، مما أثر على مركز الكلام.

سيدهم لم يكن يعترف بالزواج نهائيا، وكان يطلق عليه "النظام الفاشل"، وبالفعل لم يفكر الفنان جورج سيدهم فى الزواج إلا بعد أن أتم عامه الخمسين فتزوج من الدكتورة ليندا مكرم وهى دكتورة صيدلانية.

وكان عِشْق سيدهم للفن ليست له حدود ففي إحدى المرات كاد يموت بسبب تعرضه للتسمم في مسرحية المتزوجون؛ بسبب مشهد البيض، حيث كان مطلوبا منه اكل كميات كبيرة منه كل يوم عرض، الأمر الذي كاد يتسبب في كارثة.