شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تكشف تطورات حالتها بعد إصابتها بكورونا: الحياة ضبابية الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هنا زاهد، أنها تعيش الفترة الحالية فى حالة من الضبابية، فى ظل إصابتها بفيروس "كوفيد - 19"، وذلك بعد أيام من خضوعها للعزل المنزلى.



هنا الزاهد

ونشرت هنا، صورتين لها عبر حسابها على "إنستجرام"، من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42، التى أقيمت أواخر العام الماضى، صحبتها بتعليق: "الحياة ضبابية نوعا ما الآن.. covid-19".



هنا الزاهد

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت النجمة هنا الزاهد، فى فيديو جديد، من داخل حديقة منزلها خلال تواجدها فى فترة الحجر الصحى، حيث خرجت لأول مرة إلى حديقة المنزل منذ إصابتها، لتشارك زوجها الفنان أحمد فهمى لعب الكرة، وقالت فى فيديو نشره زوجها عبر ستورى حسابه على إنستجرام: "دلوقتى أنا أول يوم أخرج وأقف فى الجنينة، أحمد قرر أنه يلعب معايا كورة عشان أنا زهقانة جدا".





من ناحية أخرى، كشف القائمون على مسلسل "حلوة الدنيا سكر" عن بوستر الحكاية الجديدة من العمل، وهى "لو كنت يوم أنساك!" الذى يتصدره بطلة العمل هنا الزاهد وأحمد حاتم الذى يشاركها البطولة، وذلك قبل عرض الحكاية غدا السبت على قناة dmc الساعة 7.15 مساء، وهى سابع حكايات العمل الذى يخرجه إخراج خالد الحلفاوى، ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة المنتج كريم أبو ذكرى.

وعرضت dmc على مدار الأسابيع الماضية حكايات "ساندى كراش" وشارك هنا الزاهد البطولة محمد كيلانى، "الجريمة لا تفيد" وشارك في بطولتها محمود عبد المغنى، والثالثة "المتخصصة" وقدم البطولة أمام هنا الزاهد الفنان الكوميدى أحمد سلطان، و"لا سحر ولا شعوذة" بمشاركة محمد كيلانى، و"9 خطوات لقلب الرجل" وشارك فيها محمد الشرنوبى، و"قولى لأحمد" وشارك فيها عمر الشناوى وهشام إسماعيل.