شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "القومي للسينما" يعرض 4 أفلام بنادي سينما بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل نادي سينما بورسعيد الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى، بالتعاون مع محافظة بورسعيد فعالياته، غدا السبت 27 مارس بمكتبة مصر العامة ببورسعيد، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة.

وتشمل الفعاليات محاضرة عن مبادئ صناعة الفيلم التسجيلي والروائي القصير، يليها عرض مجموعة من الأفلام عن بورسعيد هي الفيلم الروائي "عجوز بالعشرين" إخراج أحمد إسماعيل، والفيلم التسجيلي "صائد البط" للمخرج معتز الدهشان، والفيلم الروائي القصير "الميعاد" إخراج أشرف الشناوي، إضافة إلى فيلم "كلمة" للمخرج معتز الدهشان.

وعقب عروض الأفلام سوف تقام ندوة لمناقشة الأفلام مع الجمهور يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

جدير بالذكر أن نادي سينما بورسعيد، يشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر، وتقام فعالياته باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.