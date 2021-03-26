شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تتألق في حفل كامل العدد وتطرب جمهورها بأغنياتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة أنغام مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا ضخما على مسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور كامل العدد، رغم برودة الجو الشديدة ووسط تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

وصعدت النجمة أنغام على خشبة المسرح بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، مرتدية فستانا سواريه أسود، مرددة لأغنية "كل ما نقرب لبعض" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الجمهور الحاضر.

وحرصت أنغام على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلة: "نورتوني وحشتوني"، واستكملت وصلتها الطربية بأغاني "حالة خاصة جدا"، "بقول نسياك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحي وسنيني"، "اساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر"، "مطمنة"، "مهزومة"، "بين البينين"، "فرصة الاختيار"، "بتوصفني"، "سكت ليه"، "عرفها بيا"، "بعت لي نظرة"، "أكتبلك تعهد"، "حتة منك" واختتمت بـ"سيدي وصالك".. وغيرها ممن قدمتها بناء على رغبات محبيها.

وطرحت النجمة أنغام أحدث كليباتها الغنائية "ودوني عند أمى"، وهو الكليب الذى شهد وجود أبنائها عمر وعبد الرحمن معها، وكانت أنغام قد طرحت هذه الأغنية للمرة الأولى عام 2017 ولكن أوديو فقط، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي مادي.

ويأتي طرح أنغام لكليبها الأخير "ودونى عند أمى" بعدما طرحت خلال الشهر الجارى آخر أغانيها ممثلة في «هو نفس الشوق»، وهى الأغنية الذى تعاونت فيها مع الشاعر أسامة مصطفى، والملحن مصطفى العسال والموزع محمد العشى، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.











































