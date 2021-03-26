شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح حزين لمهرجان الأقصر الأفريقي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خيم الحزن على كل الوجوه الحاضرة في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وتضمنت كل الكلمات ترحما وتعزية للشهداء الأبرياء الذين رحلوا في حادث قطار سوهاج، وكان حفل افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قد بدأ بالسلام الجمهوري من داخل معبد الكرنك.



محمود حميدة

وقال سيد فؤاد، رئيس المهرجان: نعزي أنفسنا على ضحايا حادث سوهاج، ثم قال أيضا: أقدم جزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهه لوزارة الثقافة والدكتورة إيناس عبد الدايم لرعاية المهرجان، وكذلك الشكر موصول لكل الرعاة وكل مَن ساهم منذ بداية المهرجان، ليصل لدورته العاشرة اليوم، متخطين كل التحديات التي واجهت هذه الدورة لتقام في موعدها المحدد.



سيد فؤاد



فعاليات مهرجان الاقصر



فعاليات افتتاح مهرجان الاقصر



فعاليات مهرجان الاقصر

وكانت الكلمة بعدها لمدير المهرجان المخرجة عزه الحسيني التي رحبت بكل فريق عمل مهرجان الأقصر الأفريقي الذي بدأ منذ البداية وصولا لكل الأفراد والأشخاص، الذين انضموا لفريق العمل لإيمانهم بالفكرة والحلم، متمنية أن نعود للذهاب للسينما ومتابعة الأفلام والثقافات المختلفة.

وقدمت الشكر لكل الرعاة الذين ساهموا في ظهور هذه الدورة وفريق العمل الذي واجه كل التحديات لإقامة الدورة العاشرة للمهرجان.



مهرجان الاقصر للسينما الافريقية

يذكر أن الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تضم أربع مسابقات، ويعلن خلال حفل الافتتاح عنها وعن أعضاء لجان التحكيم والتي تضم كلا من: (إسماعيل فروغي مخرج من المغرب، والمخرج سعيد حامد من السودان / مصر، وصفي الدين محمود منتج من مصر، وفي لجنة تحكيم الدياسبورا تتكون من السادة: (كانلي أفولايان مخرج نيجريا، وجيمي جون لوي ممثل أمريكي، ومجدي أحمد علي مخرج من مصر)، أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تتكون من السادة: (طلال عفيفي منتج، وسلام زاماليجيري مخرج من بوركينافاسو، وهبة عثمان مونتيرة من مصر، ولجنة تحكيم النقاد الدولية فيبرسي تتكون من السادة: (الناقد أحمد شوقي من مصر والناقدة يلينا روبا شفشسكا من أوكرانيا، وبيلاجي انجونانا من الكاميرون).