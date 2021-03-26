شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة المخرج هاني إسماعيل من مسجد الحصرى.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة المخرج الراحل هاني إسماعيل تشييع جثمانه، غدا السبت عقب صلاة الظهر من مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، والذى وافته المنية مساء اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية حسبما أكد منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”.

المخرج هاني إسماعيل قدم عدد من الأعمال الفنية الناجحة من بينها مسلسل (الحساب) 1998، ثم الجزء الثالث من مسلسل "السيرة الهلالية" ومسلسل "سوق العصر" بطولة محمود ياسين، فادية عبد الغنى، أحمد عبد العزيز، كمال أبو رية، تأليف محمد جلال عبد القوى.

"سوق العصر" مسلسل اجتماعى يروى صراع الخير والشر فى المجتمع المصرى إبان أيّام ثورة يوليو، من خلال شخصية أحد الشباب الذى يضحى بنفسه فى سبيل الثورة، إلا أنه يجد نفسه فى صراع مع رموز الفساد والشر.