موعد ومكان صلاة الجنازة على المخرج هاني إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مكان وموعد صلاة الجنازة على المخرج الكبير هاني إسماعيل والذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

وقالت عنبر، في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، إن صلاة الجنازة على المخرج هاني إسماعيل تقام ظهر غدا السبت 27 مارس الجاري، في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وأعلن خبر الوفاة الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وكتب عادل: "البقاء لله.. تنعي نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل، ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

المخرج هاني إسماعيل قدّم عدد من الأعمال الفنية الناجحة، بداية من فيلم "مغامرات رشا" عام 1990، ثم مسلسلات من بينها "وبالوالدين إحسانا" عام 1996، "الحساب" عام 1998، ثم الجزء الثالث من "السيرة الهلالية" و"سوق العصر" عام 2001، وغيرها.