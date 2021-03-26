هند صبري: شهدت ميلاد "الأقصر للسينما الأفريقية".. وشكرا على التكريم القيّم

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

شهد حفل افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تكريم الفنانة التونسية هند صبري، التي غابت عن الحضور بسبب إصابتها بفيروس كورونا، ولانشغالها من قبل بتصوير مسلسل "هجمة مرتدة".

وفي فيديو مسجل، عرضه المهرجان، قالت هند "مساء الخير على الأقصر الطيبة الدافية، كان نفسي أكون معاكم في مهرجان شفته وهو بيتولد، كنت في أول دورة عضو لجنة تحكيم مع الراحل محمد خان".

وتابعت "كنت أحب أكون متواجدة، واشكركم على التكريم القيم، لكن لم تسمح لي الظروف بسبب اني في التصوير، الاولوية للعمل اللي بيخلينا نتكرم في المهرجانات المهمة، كل سنة وانتم طيبين وشكرا على اهتمامكم بالقارة السمراء"

وتسلمت التكريم مريم الفرجاني، كما تم تكريم

الفنان عز العرب كغاط وتسلمها المخرج إسماعيل فروغي، وكرم المهرجان المخرج عمر سيسكو وتسلمها جيمي جان لوي.