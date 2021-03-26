9 صور من حفل افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

افتُتحت منذ قليل فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر السينما الأفريقية، بحفل أقيم في معبد الكرنك، شهد حضور عدد من صناع السينما في مصر والقارة الأفريقية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم طالب الرئيس الشرفي للدورة العاشرة الممثل محمود حميدة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث قطاري الصعيد، وقدم الحفل كل من المذيعتين تسنيم رابح ومريم الفرجاني وذلك بعد الغاء الفقرات الفنية حداداً على ارواح الضحايا .

وكانت الكلمة الأولى للفنان محمود حميدة وبدأ كلمته بتوجيه تحية لكل من عمل على تحقيق الحلم وإقامة الدورة العاشرة ووجه الشكر لكل من قبل تلبية الدعوة وتكبد هذه المشقة بحضور المهرجان، مختتما كلمته بقول للشاعر فؤاد حداد قائلا: بحلم ونايم عشر جنائن بلحم جفني مشجرة".

وعقب كلمة الفنان محمود حميدة رحبت المذيعتان تسنيم رابح ومريم الفرجاني بالحضور جميعاً باللغتين العربية والفرنسية، وطلبا من المخرج والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان أن يلقي كلمته الذي قدم جزيل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهه لوزارة الثقافة والدكتورة ايناس عبدالدايم لرعاية المهرجان، وكذلك الشكر موصولاً لكل الرعاة وكل من ساهم منذ بداية المهرجان ليصل لدورته العاشرة اليوم متخطين كل التحديات التي واجهت هذه الدورة لتقام في موعدها المحدد.

وكانت الكلمة بعدها لمدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني التي رحبت بكل فريق عمل مهرجان الأقصر الأفريقي لإيمانهم بالفكرة والحلم، متمنية ان نعود للذهاب للسينما ومتابعة الافلام والثقافات المختلفة.

وقدمت الشكر لكل الرعاة الذين ساهموا في ظهور هذه الدورة وفريق العمل الذي واجه كل التحديات لإقامة الدورة العاشرة للمهرجان.

يذكر أن الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تضم أربع مسابقات، وتشهد تكريم نادية الجندي، سمير صبري، هند صبري، محيي إسماعيل، المخرج علي عبدالخالق.