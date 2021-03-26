عدلي توما يعلن عن مفاجأة في حفل افتتاح الأقصر للسينما الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

قال عدلي توما، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا، التابعة لمجموعة أوراسكوم، إنه سعيد بوجوده بين الحضور اليوم في

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

، ووجه عدلي شكر خاص لإدارة المهرجان مضيفا "مقدر المجهود الكبير اللي اتعمل ولسه بيتعمل".

وتابع "إيمانا بدور السينما وتقديم حلول مبتكرة لمساعدة رواد الاعمال ودعمهم في خطواتهم الأولى أعلن حصول شركة مصرية (جيميناي) على براءة اختراع في مجال السينما وربطها بريادة الأعمال تحت اسم سينما تيك، وتهدف لإيجاد حلول تكنولوجية تسهل عمليات تدخل في صناعة السينما".

واختتم "بوعدكم إن الفترة الجاية بالتعاون مع حضراتكم يكون فيه تأثير كبير في مجال السينما تيك، وريادة الأعمال، وبقول إن النجاح رحلة مش مكان وصول".

شهد حفل الافتتاح حضور "المنتج محمد حفظي، الفنانة رانيا فريد شوقي، المخرج أمير رمسيس، المخرج مجدي أحمد علي، المخرج سعيد حامد، الفنان كريم قاسم، الفنان محمد سلام، الفنان محيي إسماعيل، الفنانة نادية الجندي".