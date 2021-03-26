رئيس "الأقصر السينمائي": تحيا السينما الأفريقية.. ومديرته: "المهرجان يعبر مرحلة الطفولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

حرص السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في دوراه العاشرة، على توجيه التحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الثقافة على تقديم كل سبل الدعم لإقامة المهرجان.

وأكد أن هناك الكثير من الجهات التي تقف خلف المهرجان، وتدعمه وتحرص على خروجه للجمهور كل عام، مختتما كلمته "تحيا السينما الأفريقية".

وفي كلمتها قالت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان "لولا أن الحب والتفاؤل يجمع فريق المهرجان لم يكن ليصل لسنته العاشرة، لأننا نعمل وفقا لميزانية ضئيلة، شكرا على الحب والتعاون والدعم من كل جهة أو كيان شاعدنا في هذه المرحلة الغنية بالأحداث".

وتابعت "المهرجان يعبر الطفولة ويدخل عتبة المراهقة والشباب وأتمنى كل الخير لقارتنا الشابة".

شهد الحفل حضور "محمود حميدة، رانيا فريد شوقي، المنتج محمد حفظي، المخرج مجدي أحمد علي، كريم قاسم، المخرج سعيد حامد، آية سماحة، محمد سلام، الناقد أحمد شوقي، الناقد مجدي الطيب، المخرج هشام فتحي".

صمم ديكور الافتتاح محمد فتحي، مدير الإنتاج إسماعيل عبدالعال والمخرج المنفذ عادل بركات ومحمد النبوي وخليل تمام، ومدير إضاءة وإخراج الحفل لشادي علي، والتيمة الموسيقية الجديدة للمهرجان مُهداة من الموسيقار تامر كروان.

جدير بالذكر أن الدورة العاشرة مُهداة للفنان محمود ياسين والفنان محمود المليجي، وتحمل اسم مديحة يسري، وشعارها 10 سنوات من الخيال، وستشهد تكريم الفنانة هند صبري والمخرج علي عبدالخالق، رغم غيابهما بسبب ظروفهما الصحية، وتكريم الفنان سمير صبري والفنان محيي إسماعيل والفنانة نادية الجندي.