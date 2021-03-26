محمود حميدة يطالب حضور "الأقصر للسينما الأفريقية" بالوقوف دقيقة حدادا على ضحايا حادث قطاري الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

ألقى الفنان محمود حميدة كلمة افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المُقام في معبد الكرنك.

وأعرب حميدة عن أسفه وحزنه بسبب حادث تصادم قطاري الصعيد، الذي وقع اليوم الجمعة 26 مارس، وقال "حادث وكارثة إنسانية حصلت، راح فيها عدد من الضحايا، بقلوب مفعمة بالحزن نقدم التعازي لأهاليهم وأطلب منكم الوقوف دقيقة حداد".

وشهد الحفل حضور "محمود حميدة، رانيا فريد شوقي، المنتج محمد حفظي، المخرج مجدي أحمد علي، كريم قاسم، المخرج سعيد حامد، آية سماحة، محمد سلام، الناقد أحمد شوقي، الناقد مجدي الطيب، المخرج هشام فتحي".

صمم ديكور الافتتاح محمد فتحي، مدير الإنتاج إسماعيل عبدالعال والمخرج المنفذ عادل بركات ومحمد النبوي وخليل تمام، ومدير إضاءة وإخراج الحفل لشادي علي، والتيمة الموسيقية الجديدة للمهرجان مُهداة من الموسيقار تامر كروان.

جدير بالذكر أن الدورة العاشرة مُهداة للفنان محمود ياسين والفنان محمود المليجي، وتحمل اسم مديحة يسري، وشعارها 10 سنوات من الخيال، وستشهد تكريم الفنانة هند صبري والمخرج علي عبدالخالق، رغم غيابهما بسبب ظروفهما الصحية، وتكريم الفنان سمير صبري والفنان محيي إسماعيل والفنانة نادية الجندي.