بدء حفل افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور عدد من نجوم وصناع السينما في مصر ومختلف أنحاء القارة الأفريقية، بعزف السلام الجمهوري.

شهد الحفل حضور "محمود حميدة، رانيا فريد شوقي، المنتج محمد حفظي، المخرج مجدي أحمد علي، كريم قاسم، المخرج سعيد حامد، آية سماحة، محمد سلام، الناقد أحمد شوقي، الناقد مجدي الطيب، المخرج هشام فتحي".

ويُقام الحفل في معبد الكرنك، وصمم ديكور الافتتاح محمد فتحي، مدير الإنتاج إسماعيل عبدالعال والمخرج المنفذ عادل بركات ومحمد النبوي وخليل تمام، ومدير إضاءة وإخراج الحفل لشادي علي، والتيمة الموسيقية الجديدة للمهرجان مُهداة من الموسيقار تامر كروان.

جدير بالذكر أن الدورة العاشرة مُهداة للفنان محمود ياسين والفنان محمود المليجي، وتحمل اسم مديحة يسري، وشعارها 10 سنوات من الخيال، وستشهد تكريم الفنانة هند صبري والمخرج علي عبدالخالق، رغم غيابهما بسبب ظروفهما الصحية، وتكريم الفنان سمير صبري والفنان محيي إسماعيل والفنانة نادية الجندي.