"سقط أمام جهاز الإيكو".. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المخرج هاني إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

غيب الموت، المخرج الكبير هاني إسماعيل، مساء اليوم الجمعة، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المخرج هاني إسماعيل.

وقالت عنبر: "كان رايح يعمل فحص الإيكو، ووقع قدام جهاز الفحص، جاتله ساكتة قلبية مفاجئة".

أضافت: "زوجته كانت متعرفش لحد لسه من دقايق، لسه عيلته عارفين دلوقتي، ربنا يصبرهم".

تابعت: "أنا حزينة عليه للغاية، وكنت على تواصل معه باستمرار، قدّمت معه العديد من الأعمال، الله يرحمه".

وأعلن خبر وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل، الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وكتب عادل: "البقاء لله.. تنعي نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل، ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

المخرج هاني إسماعيل قدّم عدد من الأعمال الفنية الناجحة، بداية من فيلم "مغامرات رشا" عام 1990، ثم مسلسلات من بينها "وبالوالدين إحسانا" عام 1996، "الحساب" عام 1998، ثم الجزء الثالث من "السيرة الهلالية" و"سوق العصر" عام 2001، وغيرها.