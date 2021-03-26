تكريم منى الشاذلي بدرع المرأة العربية للمسؤلية المجتمعية (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - حصلت الإعلامية منى الشاذلي على درع المرأة العربية للمسئولية المجتمعية و ذلك فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور كل من الامين العام لجامعة الدول العربية د. احمد ابو الغيط و د. راندا رزق امين عام المجلس

العربي للمسئولية المجتمعية ولفيف من الوزراء والسفراء والعرب.

جاء التكريم ضمن فعاليات المنتدي الثالث للمرأة العربية للمسئولية المجتمعية تقديرا للدور الايجابي الذي تلعبه منى الشاذلي في دعم مشاريع التعليم

و الصحة عبر سنوات طويلة.

وتعد الشاذلي من اكبر الاعلاميين الداعمين لجمعيات المجتمع المدني و المؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها لغير القادرين .

درع المرأة العربية يقدم لشخصيات نسائية ايجابية فى العالم العربي بحضور عدد كبير من الوزراء و السفراء و رؤساء الاتحادات و الجمعيات التابعة لجامعة الدول العربية .