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تكريم منى الشاذلي بدرع المرأة العربية للمسؤلية المجتمعية (صور)

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ياسر رشاد - القاهرة - حصلت الإعلامية منى الشاذلي  على درع المرأة العربية للمسئولية المجتمعية و ذلك فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور كل من الامين العام لجامعة الدول العربية د. احمد ابو الغيط و د. راندا رزق امين عام المجلس

العربي للمسئولية المجتمعية ولفيف من الوزراء والسفراء والعرب.

 

منى الشاذلي

جاء التكريم ضمن فعاليات المنتدي الثالث للمرأة العربية للمسئولية المجتمعية  تقديرا للدور الايجابي  الذي تلعبه منى الشاذلي في دعم مشاريع التعليم

و الصحة عبر سنوات طويلة. 

 

منى الشاذلي

وتعد الشاذلي من اكبر الاعلاميين الداعمين  لجمعيات المجتمع المدني و المؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها لغير القادرين . 

 

درع المرأة العربية  يقدم لشخصيات نسائية ايجابية فى العالم العربي بحضور عدد كبير من الوزراء و السفراء و رؤساء الاتحادات و الجمعيات التابعة لجامعة الدول العربية .

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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