(بث مباشر) .. حفل أنغام من مسرح المنارة المفتوح

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد النجمة أنغام للصعود على مسرح المنارة المفتوح بمدينة القاهرة، لإحياء حفلها، وسط حضور عدد كبير من جمهورها ومحبيها.

ومن المقرر أن تقدم "أنغام" باقة من أجمل أغانيها، وذلك

وسط إجراءات إحترازية مشددة بين الحضور والإلتزام بتطبيع قواعد التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات.

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يذكر آن اخر الإصدرارات الغنائية ل أنغام ذانت من خلال كليب هو نفس الشوق من كلمات أسامة مصطفى ألحان محمد العشي وحققت أكثر من. 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، ونسبة مشاهدة عالية عبر عدد من التطبيقات الموسيقية الشهيرة.