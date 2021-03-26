(سلطان مملكة السعادة)و(سيلفي)عروض مسرحية جديدة مميزة للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - يعكف المخرج الشاب الواعد كريم شابو وفريق جولدن ستارز علي التحضير للعرض المسرحي( سلطان مملكه السعاده) والتي سيتم عرضها في رمضان في شهر أبريل القادم.

وأكد مدير الفريق "اسلام عماره"بإن عرض يقدم قضايا مهمه في زمن المماليك وتتحدث عن كيف كان الناس يعيشون في حكم المماليك من ظلم وتدهور الأوضاع في شتا بقاع البلاد .

جدير بالذكر أن عرض سلطان مملكه السعاده من تأليف وإخراج "كريم شابو " ومن الادوار التي تدور حولها المسرحيه شخصيه بدر الدين ويجسدها الفنان "طارق ناصر " والوزير عسكراني النجم الصاعد "احمد اسماعيل"

ويضم العرض مجموعه من الممثلين ذو موهبه تستحق المشاهده وهم "روان ريان" اللتي تلعب دور خادمه الملك "ندي سعيد "زوجه بهلول بياع الحطب. ندي وليد،"حازم كرم "والذي يجسد دور من اصعب ادوار التراجيديا الدراميه ..فرح محمد،يوسف عبد الجواد

.محمد ميدو .احمد ماهر .احلام .سيف اسامه .مريم علي والتي تلعب دور "بائعه الورد" حسين عادل ،،احمد خالد وهو الذي يقوم بدور الملك في المسرحيه ..روجان فيكتور ،، تالا محمد ..تقي احمد .. مساعدين اخراج (طارق ناصر وميرنا اشرف) مخرج منفذ اسلام عماره اخراج كريم شابو اما عن عرض 'سيلفي ' ملحمة جديده لفريق بلياتشو يستعد فريق بلياتشو بقيادة المخرج نادر جمال ومدير الفريق كريم شابو لملحمة جديده علي مسرح تياترو آفاق .

والمقرر عرضه يوم الخميس الموافق 1 ابريل .وصرح المخرج نادر جمال بان عرض سيلفي يتناول قضايا مهمه في المجتمع مثل العنوسه والتعصب والتشدد الديني والرشوه والعديده من القضايا السلبيه في المجتمع وطرح

حل لهذه المشاكل ومناقشتها و أكد نادر جمال بأن عرض سيلفي هو من اصعب العروض التراجيديا الدراميه فمنها التراجيديه ومنها الكوميديه في بعض المشاهد لكي يكون العرض سهل الوصول للجمهور بكافة الفئات . كما أكد "جمال" و "شابو " أن توصيل الرساله الفنيه للمجتمع يجب أن تكون مهمه المسرح الحر بعيدا عن متاهه منصات التواصل الاجتماعي والجدير بالذكر ان "سيلفي" يضم مجموعه من الممثلين الموهوبين ومنهم رزق صموئيل , ,رضوي ناصر , لوجينا هشام ,رنا وليد ,محمد ناصر,علي عبدالله احمد فهد ,حامد صبحي ,محمد عبد العزيز ,محمد ميدو , احمد الصعيدي ,خالد احمد , مصطفي ابراهيم ,محي الشاعر ,محمود ايمن ,جنه محمد ,حبيبه محمد , شيماء كوشي ,مريم عبد الغني ,مريم عادل , رحمه القاضي ,نادين حسام ،رانيا محمود , مروه سمير ميكير العرض (احمد شحاته ) اضاءه (اسامه حربي) تأليف (احمد ماهر ) مساعدين اخراج (محمد ناصر ،مروه سمير) مخرج مساعد (عبده فاروق ) مخرج منفذ ( كريم شابو) العرض من اخراج ( نادر جمال)