وسط إجراءات وقائية مشددة.. بدء توافد الحضور على حفل أنغام بالمنارة

ياسر رشاد - القاهرة - بدء حضور حفل الفنانة أنغام على مسرح حفل المنارة المفتوح بمنطقة التجمع الخامس.

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وتم تنظيم دخول الحضور إلى المسرح وسط وقائية مشددة مع الحرص

على ارتداء الكمامات وتوفير وسائل التعقيم.

يعد الحفل هو اولى حفلات الربيع لعام 2021، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعي

للحفاظ على سلامة الجمهور.

يذكر آن اخر الإصدرارات الغنائية ل أنغام ذانت من خلال كليب هو نفس الشوق من كلمات أسامة مصطفى ألحان محمد العشي وحققت أكثر من. 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، ونسبة مشاهدة عالية عبر عدد من التطبيقات الموسيقية الشهيرة.