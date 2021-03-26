بعدما نشره بوستر فيلمه الجديد.. خالد الصاوي يعتذر عن تجاهله لحادث قطارى سوهاج

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم النجم الكبير خالد الصاوي ، بالإعتذار عن تجاهله حادث تصادم قطاري بمحافظة سوهاج، والذي وقع صباح اليوم في مشهد مروع نتج عنه وفاة وإصابة الكثيرين، بعدما نشر بوستر فيلمه الجديد "للإيجار" المقرر عرضه في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

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خالد الصاوي يعتذر لضحايا قطاري سوهاج

وغرد الصاوي عبر حسابه الرسمي علي موقع التغريدات القصيرة تويتر قائلًا : "لسة عارف بحادث القطارين، البقاء لله وقلبي عند كل بيت مصاب، وآسف إني دخلت أهيص

لفيلمي وعرضه بالأقصر جاهلا بالابتلاء، ربنا يصبر الجميع، ويهدينا إلى تغيير جذري بسكك حديدنا".

وتابع الصاوي قائلًا:" يا رب نسعى ونكدّ على قد حجمنا التاريخي في السكك الحديد، القطر دخل مصر قبل دول بقت كبرى على حسابنا، معلش، هنقدر".

محافظ سوهاج يتفقد وقع حادث قطاري سوهاج

وتفقد محافظ سوهاج وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، منذ قليل، موقع حادث قطاري سوهاج، والذي وقع ظهر اليوم الجمعة، بقرية

الصوامعة في مركز طهطا.

مديرية الصحة بمحافظة سوهاج

ودعت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج المواطنين والأهالي بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بسرعة التبرع بالدم لمصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقعظهر اليوم بمنطقة طهطا.

وقالت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج إن المصابين بمستشفي سوهاج الجامعي، ومستشفى سوهاج التعليمي، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى طهطا، ومستشفى المراغة، بحاجة عاجلة للتبرع بالدماء لإنقاذ حياتهم، موضحة أن سيارات التبرع بالدم موجودة الآن.

وزيرة الصحة والسكان

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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