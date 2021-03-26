ياسمين صبري تنعي ضحايا قطاري سوهاج.. صورة

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت النجمة ياسمين صبري، علي نعي اُسر ضحايا حادث قطاري سوهاج، بعد اصطدمهما، صباح اليوم، في مشهد مروع نتج عنه وفاة وإصابة الكثيرين.

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غردت ياسمين بتويتة عبر حسابها الرسمي علي موقع التغريدات القصيرة تويتر قائلة: "رحم الله شهداء حادث قطاري

سوهاج.. يارب السلامة والشفاء لكل المصابين".

مديرية الصحة بمحافظة سوهاج

ودعت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج المواطنين والأهالي بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بسرعة التبرع بالدم لمصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقعظهر اليوم بمنطقة طهطا.

وقالت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج إن المصابين

بمستشفىسوهاج الجامعي، ومستشفى سوهاج التعليمي، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى طهطا، ومستشفى المراغة، بحاجة عاجلة للتبرع بالدماء لإنقاذ حياتهم، موضحة أن سيارات التبرع بالدم موجودة الآن.

وزيرة الصحة والسكان

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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