سمية الخشاب تنعي ضحايا قطاري سوهاج..صورة

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت النجمة سمية الخشاب ، علي نعي ضحايا حادث قطاري مركز طهطا محافظة سوهاج، والذي راح ضحيته 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين.

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وغردت سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة تويتر ، قائلة : "البقاء لله في شهداء

حادث سوهاج، والله يصبر أهلهم وذويهم، إنا لله وإنا إليه راجعون".

مديرية الصحة بمحافظة سوهاج

ودعت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج المواطنين والأهالي بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بسرعة التبرع بالدم لمصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقعظهر اليوم بمنطقة طهطا.

وقالت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج إن المصابين بمستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى سوهاج التعليمي، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى طهطا، ومستشفى المراغة، بحاجة عاجلة للتبرع بالدماء لإنقاذ حياتهم، موضحة أن سيارات التبرع بالدم موجودة الآن.

وزيرة الصحة والسكان

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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