ياسر رشاد - القاهرة - نعي الفنان يوسف الشريف، ضحايا حادث تصادم قطاري مدينة سوهاج الذان اصطدما صباح اليوم، ونتج عن الحادثة العديد من المصابين والقتلى.

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يوسف الشريف ينعي ضحايا قطاري سوهاج

غرد الشريف في تويته عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويترقال فيها: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. خالص العزاء لأسر ضحايا حادث القطار خالص العزاء لكل أهالينا في سوهاج

وكل المصريين..ربنا يرحمهم ويشفي المصابين”.

حادث قطاري سوهاج

ووقع الحادث صباح اليوم، إذ اصطدم قطار ركاب رقم 157 "سوهاج- الإسكندرية"، وقطار ركاب رقم 2011 "القاهرة- أسوان" vip في مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن وفاة 32 شخصا وإصابة 114 مصاب.

مديرية الصحة بمحافظة سوهاج

ودعت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج المواطنين والأهالي بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بسرعة التبرع بالدم لمصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، الذيوقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا.

وقالت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج إن المصابين بمستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى سوهاج التعليمي، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى طهطا، ومستشفى المراغة، بحاجة عاجلة للتبرع بالدماء لإنقاذ حياتهم، موضحة أن سيارات التبرع بالدم موجودة الآن.

وزيرة الصحة والسكان

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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