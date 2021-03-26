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قنوات المتحدة تقرر إيقاف كافة البرامج الترفيهية اليوم تزامنا مع حالة الحزن على ضحايا حادث قطارى سوهاج

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القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إيقاف كافة البرامج الترفيهية على القنوات التليفزيونية اليوم، تزامنا مع حالة الحزن والآسى التى يشعر بها المصريون بعد وقوع حادث قطارى سوهاج.

 

 

وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الأستاذ تامر مرسى رئيس مجلس الإدارة، قرر إيقاف كافة البرامج الترفيهية على القنوات التليفزيونية اليوم، تزامنا مع حالة الحزن والآسى التى يشعر بها المصريون بعد وقوع حادث قطارى سوهاج.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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