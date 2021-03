الملامح الأولى لفيلم The Suicide Squad الجديد ومغامرات جون سينا وإدريس إلبا.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمين على الجزء الجديد من سلسلة أفلام الأكشن والخيال The Suicide Squad، عن التريلر الرسمي الأول للفيلم المقبل والمقرر طرحه يوم 8 أغسطس في دور العرض السينمائي ومنصة HBO الأمريكية.

وضم التريلر الرسمي الذى انتشر عبر منصات السوشيال ميديا، وكشفت عنه الصفحة الرسمية لـ DC، عن المغامرات الجديدة التي سيخوضها أبطال الجزء الجديد ومنهم النجم العالمي جون سينا والنجم العالمي إدريس إلبا بجوار كلاً من النجوم السابقين للسلسلة.

وكان قد شارك النجم العالمي إدريس إلبا، متابعيه وجمهوره، بصورة البوستر الرسمي الخاص به لفيلمه الجديد the suicide squad المقرر عرضه يوم 8 أغسطس المقبل في دور العرض السينمائي ومنصة HBO الأمريكية، وظهر إلبا في البوستر الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو يرتدي بدلته الواقية الجديد وهو مغطى بفارغ الرصاص الذى يخرج من الأسلحة التي يمسكها بيديه.

وأعلن المخرج جيمس جان، فى وقت سابق عن انضمام النجم العالمي سيلفستر ستالونى، إلى طاقم عمل فيلم The Suicide Squad، بالرغم من انتهاء التصوير في فبراير الماضي، بحسب ما أكد مخرج العمل مسبقاً في تصريحات نقلتها صحيفة فارايتى.

وكشف جيمس جان، عن تلك المفاجأة في منشورجديد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليعلن عن انضمام أسطورة الملاكمة وهوليوود إلى طاقم فيلمه الجديد، حيث نشرصورة تجمعهما، وكتب: "أحب دائماً العمل مع صديقي سيلفستر ستالونى، وعملنا اليوم على فيلم The Suicide Squad.

ومن المقرر إطلاق فيلم The Suicide Squad للمخرجGunn في 8 أغسطس 2021 وهو من بطولة مارجوت روبي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان الذي استوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.