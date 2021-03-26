شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار المخرج على عبد الخالق عن حضور مهرجان الأقصر وأمير رمسيس يتسلم تكريمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر المخرج الكبير على عبد الخالق عن تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية حذرا من إصابته بكورونا، وشكر إدارة المهرجان على تكريمه، وسوف يتسلم التكريم المخرج أمير رمسيس.

المهرجان ألغى منذ قليل كل الفقرات الفنية فى افتتاحه كما ألغى مرور النجوم على الريد كاربت، وسيقتصر الافتتاح على مراسم تتضمن كلمات وإعلان عن أسماء لجان التحكيم، ثم تكريمات النجوم.

المهرجان يرفع هذا العام شعار "10 سنوات من الخيال"، ويكرم هذا العام السينما السودانية كضيف شرف الدورة، ويعرض لها عدد من أهم الأفلام، ويكرم اسم الفنان السودانى الهادى الصديق، كما يكرم الفنانين الكبار نادية الجندى وسمير صبرى ومحيى إسماعيل.

تقام الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الافريقية تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وبدعم من وزارت الثقافة والسياحة والخارجية والشباب، وتحمل تلك الدورة اسم الفنانة الراحلة مديحة يسرى بمناسبة مرور مائة عام على ميلادها، تحت شعار "عشر سنوات من الخيال" لتحتفى بالخيال والابداع من انحاء القارة والذى احتضنه المهرجان على مدار العقد الماضى.

وتهدى إدارة المهرجان الدورة للراحلين، الفنان المصرى محمود المليجى، والنجم الراحل محمود ياسين، والسينمائى والروائى المغربى نور الدين الصايل والممثل السودانى الهادى الصديق.

ويتنافس فى المسابقة ثمانية أفلام هى:" للإيجار" اخراج اسلام بلال – مصر، و"مكيف هواء " اخراج فراديك – أنجولا، ودوجا، نابشى الموتى - عبد الله داو وهيرفى ايريك لينجانى – بوركينا فاسو و" زنقة كونطاكت" اسماعيل العراقى – المغرب و" المزارعة " ديزموند أوفبياجيل – نيجيريا و" يوميات الصياد" - إينه جونسكوت – الكاميرون و" جرانما ١٩ وسر السوفيتي" اخراج جواو ريبيرو – موزمبيق و" هذه ليست جنازة، هذة قيامة" اخراج ليموهانج جريمايا موسيسى - مملكة ليسوتو .

مهرجان الأقصر للسينما الافريقية يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة وتتكون من المخرج المغربى "اسماعيل فروخي"، والمخرج السودانى "حجوج كوكا" والمنتج المصرى "صفى الدين محمود"، ويتنافس فى المسابقة ثمانية أفلام أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وتتكون من المخرج البوركينى " سلام زامباليجري"، المنتج السودانى "طلال عفيفي"، والمونتيرة المصرية "هبة عثمان". ويتنافس بها ثلاثة عشر فيلما منهم فيلما بالقائمة القصيرة للأوسكار لهذا العام اما مسابقة الأفلام الدياسبورا (الشتات) والتى تم استحداثها فى الدورة السابقة، وتتكون من والمخرج النيجيرى "كانلى افولايان"، والممثل الهاييتى العالمى "جيمى جون-لوي" والذى تم تكريمه فى الدورة السابقة، والمخرج المصرى "مجدى أحمد علي"، ويتنافس بالمسابقة ثمانية أفلام.

أما لجنة تحكيم النقاد الدولية ( فيبريسى ) فتتكون من: الناقدة بلاجى انجونانا" من الكاميرون " الناقد أحمد شوقى " من مصر " والناقدة إيلينا روباشفسكا من اوركرانيا "، وتعود هذا العام الورشة الدولية لصناعة الفيلم المستقل والتى أخرجت أجيال من صناع السينما الأفارقة الشباب الذين شاركوا فى المهرجانات الدولية الكبرى كما حازوا منها على جوائز عالمية، ويقود الورشة هذا العام المخرج المصرى المتميز سعد هنداوى صاحب رصيد كبير من الأعمال السينمائية والتلفيزيونية، كما شغل منصب المدير الفنى لمسابقة سينما الغد الدولية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى لثلاث دورات، كما عمل كمستشار ومبرمج لمهرجان دبى السينمائى الدولى ومستشار لمهرجان "كليرمون فيران الدولي" بفرنسا، ومستشار ومبرمج للفيلم القصير بمهرجان لوكارنو بسويسرا.