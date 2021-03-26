بعد وفاة سابقيه.. ثالث رئيس وزراء لكوت ديفوار خلال عام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عين رئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، الجمعة، رئيسا جديدا للوزراء هو باتريك آتشى.

ويصبح آتشى بذلك هو ثالث مسؤول يتولى المنصب على مدار عام بعد وفاة سلفيه حامد باكايوكو وأمادو جون كوليبالي.

وجرى الإعلان عن تعيين آتشي، في بيان، تلاه فيديل ساراسورو، كبير مستشاري الرئيس الحسن واتارا، الجمعة، في العاصمة التجارية أبيدجان، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ساراسورو: "طلب الرئيس منه اقتراح حكومة جديدة في الأيام القليلة المقبلة".

ويتولى آتشي المنصب بعد حامد باكايوكو الذي توفى جراء السرطان في ألمانيا في العاشر من مارس/آذار الجاري بعدما نقل من كوت ديفوار الشهر الماضي.

وكان باكايوكو قد خلف أمادو جون كوليبالي الذي توفى في يوليو/تموز بعدما عاد من رحلة من باريس لتلقي العلاج في مرض بالقلب.

يشار إلى أن آتشي 65 عاما، هو من التكنوقراط وكان قد شغل منصب الأمين العام بالرئاسة على مدار 4 أعوام ماضية.