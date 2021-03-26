شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة هانى إسماعيل مخرج "سوق العصر" بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا المخرج هانى إسماعيل منذ قليل، بعد تعرضه لوعكة صحية، حسبما أكد منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، ولم يحدد موعد تشييع الجثمان حتى الآن.

المخرج هاني إسماعيل قدم عدد من الأعمال الفنية الناجحة من بينها مسلسل (الحساب) 1998، ثم الجزء الثالث من مسلسل "السيرة الهلالية" ومسلسل "سوق العصر" بطولة محمود ياسين، فادية عبد الغنى، أحمد عبد العزيز، كمال أبو رية، تأليف محمد جلال عبد القوى.