شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يحيى ليلة النصف من شعبان عبر انستجرام ”الخليج 365” غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان محمد ثروت ونجله المخرج أحمد ثروت ضيفان ببرنامج live مع As3ad، الذى يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، مساء غدً، السبت، في تمام الساعة الثامنة.

صوت مصر الفنان محمد ثروت

وسينضم أيضا إلى اللايف نجل النجم محمد ثروت، المخرج أحمد ثروت، والذي سيتحدث عن ذكرياته مع والده خلال الاستعدادات لشهر رمضان الكريم، هذا بالإضافة إلى التحدث عن أعمالهما الفنية القادمة.

برنامج live مع As3ad، يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على إنستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.



المخرج أحمد ثروت

ونجح البرنامج خلال الفترة الماضية في استضافة عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع من مصر والوطن العربي، أبرزهم النجمات هند صبري، ودرة، وبلقيس، وهبة طوجي، وفايا يونان، ومي سليم، وكارمن سليمان، ومحمد نور وآمال مثلوثي، ومينا عطا، وأحمد جمال، والمنشد الديني مصطفى عاطف، والممثلين الشباب أحمد حاتم وإسلام إبراهيم ورامز أمير.