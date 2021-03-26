شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانون يقدمون العزاء لأسر ضحايا حادث قطارى سوهاج: ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من الفنانين والمشاهير، على تقديم واجب العزاء للشعب المصري ولأهالي ضحايا حادث قطار سوهاج، الذين راحوا ضحايا لتصادم قطاري سوهاج، متمنين الشفاء العاجل لكل المصابين.

ومن ضمن النجوم الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، الهضبة عمرو دياب، الذى كتب تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر منذ قليل، قال فيها " خالص عزائي لأسر ضحايا قطار سوهاج، وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

كما حرص النجم محمد هنيدي على مواساه أهالي الضحايا وتقديم واجب العزاء في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً " البقاء لله في ويصبر اهالينا، اهالي ضحايا قطار سوهاج، ربنا يرحمهم ويصبر اهاليهم، ويشفي كل المصابين يا رب".

بينما نشر الفنان شيكو، صورة من حادث التصادم، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، لتقديم واجب العزاء قائلاً " حادث مؤسف و مأسوي، تعازينا لأهالي الضحايا وربنا يشفي المصابين و يرحم من توفوا و يجب محاسبة المتسببين في الحادث فورا، البقاء لله، الفاتحة".

وتقدمت النجمة منه شلبي بواجب العزاء، في تغريدة نشرتها عبر حسابها، وكتبت " خالص عزاءي لضحايا قطار الصعيد ..انا لله و انا اليه راجعون". كما تقدم الفنان محمد رمضان بواجب العزاء لأهالى الضحايا، وكتب عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام "اتقدم بخالص التعازي لأهالي ضحايا قطار سوهاج ربنا يحتسبهم شهداء عنده ويصبر الأهالي وتمنياتي للمصابين الشفاء العاجل".

وحرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء لأهالى الضحايا، وكتب عبر حسابه الشخصى قائلاً "بكل مشاعري اشاطر اهالى المتوفين وندعو الله لهم بالرحمه والمغفرة وندعو للمصابين بالشفاء العاجل حفظك الله يا مصر".