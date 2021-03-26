شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل "طبق الأصل" في رسمة أبيض × أسود من البرازيل.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي فان ديزل، متابعيه وجمهوره، بصورة رسمه له يظهر فيها بشكل طبق الأصل، حيث تجسدت ملامحه بشكل كبير في الصورة التي جاءت بالأبيض والأسود، والتي جاءت له عن طريق احدى معجبات سلسلة fast & furious الشهيرة من البرازيل.

ووجه ديزل الشكر في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، لمصممه الرسمة، والتي استقبلها عن طريق دان كيسي أحد كتاب الجزء التاسع من السلسلة المقرر عرضها الفترة القدامة، حيث قال "هذه الصورة من فنانة في البرازيل، نحن نعلم مدى أهمية البرازيل بالنسبة لى".

ونشر ديزل صورة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، منذ عدة أسابيع، يظهر من خلالها نصف وجهه ونصف وجهه الراحل بول ووكر ليعبر عن حبه الشديد له، فى ذكرى رحيله التى وافقت يوم 12 فبراير الماضى، مع اقتراب اصدار الجزء التاسع من سلسلة الأكشن الشهيرة.