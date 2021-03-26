شكرا لقرائتكم خبر عن كاملة ابو ذكرى تكشف وجود جزء ثانى من مسلسل "بـ 100" أم فيلم سينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت المخرجة كاملة ابو ذكرى، ضيفة في برنامج "معكم" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وكشفت خلال الحلقة عن وجود جزء ثانى من مسلسل "بـ 100 وش" أو عمل فيلم استكمالا للفكرة، بعد النجاح الذى حققه في رمضان الماضى بمشاركة النجمين نيللى كريم وآسر ياسين.

وقالت كاملة ابو ذكرى: "الجزء الأول من مسلسل "بـ 100 وش" لما نجح خلانى قلقانة انن نعمل فكرة جزء ثانى لأنى مش عاوزة أكسر نجاح الجزء الأول، ولما قالوا عاوزين جزء ثانى قلتلهم محتاجين سيناريو أقوى من الأولانى بكتير عشان ميكونش تكرار".



كاملة ابو ذكرى ومنى الشاذلى

وأضافت كاملة ابو ذكرى: "النكتة لو اتقاتل مرتين محدش هيضحك عليها عشان كده مش هينفع نكرر نفسنا واحنا قلنا حجات كتير في الـ 30 حلقة اللى في الجزء الأول ومكنش عندنا نية لجزء ثانى، ولكن لما حصل انلجاح ده فكروا في جزء ثانى، ولكن أنا شايفة أن الأقرب أننا نعمله فيلم".

وتابعت كاملة ابو ذكرى: "احنا بالفعل جاتلنا فكرة وكتبناها كمعالجة وأعطيناها للمنتج جمال العدل، عشان ياخد موافقة من الرقابة الأول وتقريبا قالوله تمام ولكن هو اشنغل في مسلسلات رمضان فقلنا نأجل ده لغاية لما يخلص موسم رمضان.



كاملة ابو ذكرى

تحدثت المخرجة كاملة ابو ذكرى، عن موقف لا تنساه، تعرضت له مع فنانة في أحد المسلسلات، كاد أن ينتهي الموقف بينهما بالضرب، خلال لقائها فى برنامج "معكم" والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى والذى يذاع على شاشة cbc.

وأوضحت كاملة ابو ذكرى، أن الفنانة التي لم تذكر اسمها، اعتادت التأخير على مواعيد التصوير، وفي أحد الأيام تأخرت عن الوصول لموقع التصوير لمدة 6 ساعات، فيما كان باقي أبطال المسلسل ينتظرون لتصوير أحد المشاهد الخارجية في الشارع، وعاتبت الممثلة على تأخيرها عند وصولها، لتفاجئها بمحاولة الاعتداء عليها بالضرب، والدخول في نوبة غضب، مشيرة إلى أنها تعتقد أن تلك الممثلة لم تكن في حالة طبيعية.



المخرجة كاملة ابو ذكرى

ولم تسأل الإعلامية منى الشاذلي كاملة أبو ذكري عن اسم الممثلة، لكنها تدرك أن المشاهدين سوف يحاولوا تخمين هويتها، لكن ما يمكن قوله هو إن ذلك المسلسل كان واحد من أنجح مسلسلات كاملة أبو ذكري.

وتابعت أبو ذكرى، أنها عاتبت الممثلة ووبختها بسبب تأخيرها وانتظار أكثر من 100 فرد وصولها لأكثر من 6 ساعات، لتفاجئها بكثير من العبارات المسيئة، وهو ما أصابها بالصدمة وعدم القدرة على مجاراتها، مشيرة إلى أن الممثلة المذكورة ليست من نجمات الصف الأول، لأن النجوم الكبار دائما يلتزموا بالتواجد قبل مواعيد التصوير بفترة كافية.

وكشفت كاملة أبو ذكري أن تأخير الممثلة تسبب في عدم إمكانية التصوير، وخسائر مادية للمنتج الذي طلب الاستغناء عن الممثلة فورا، وقال "الله يرحمها" واقترح إعلان وفاة الشخصية في الحلقة المقبلة من المسلسل، لكن المخرجة شعرت بصعوبة فعل ذلك لأنه سوف يؤثر على أحداث المسلسل بشكل كبير.



كاملة ابو ذكرى فى ضيافة منى الشاذلى

أكدت أن المنتج كان مصمم على استبعاد الممثلة من المسلسل، لكنها اقترحت عليه أن تتعامل معها كما لو كانت الشخصية التي في المسلسل، دون احتكاك شخصي، وهو ما حدث، وبمجرد انتهاء التصوير لم تقابلها مرة آخرى حتى الأن.