شكرا لقرائتكم خبر عن ابن وفاء عامر يطرح أولى كليباته فى عالم الراب "اسمي شاغلكوا" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب الشاب عمر محمد فوزى، ابن الفنانة وفاء عامر أولى كليباته في عالم الراب والذى يحمل إسم "اسمى شاغلكوا" من كلمات سليم أسود، وألحان نور أسود، من إخراج مصطفي عثمان، وتم تصوير الكليب على مدار يومين بعدد من الأماكن، بمدينة السادس من أكتوبر، وإحدي الفيلات الخاصة.

وينوى عمر فوزى خلال الفترة المقبلة تقديم عدد من أغانى الراب على طريقة الفيديو كليب.

وكانت أخر أعمال الفنانة وفاء عامر مسلسل "الا أنا" حكاية "بنات موسى" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخرانى، وهو تعاون إنتاجى بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات.

وتسرد قصص المسلسل وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".