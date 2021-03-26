شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: الكشف الدوري لسرطان الثدي يسهل عملية العلاج بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين لـ ”الخليج 365”، عن تجسيدها مشاهد معاناة مريضة سرطان الثدي، فى حكاية "حتة منى" الذى تم عرضه على قناة CBC الأسبوع الماضى: "تركت نفسي للحظة التي أعيشها في الدور، وتخيلت نفسي كإلهام شاهين في نفس الموقف الذي تتعرض له شخصية "حياة" فهي شخصية لا تشعر بأي أعراض وغير مهتمة بصحتها ولا تشعر بأي تعب وترفض الذهاب للكشف الدوري وبالتالي تشعر أنها سليمة، وعليها أن تستوعب أن ما تعيشه وهم وأنها فعلا مريضة سرطان وهو مرض خبيث بعض النساء لا تكتشفه إلا بالصدفة ولذلك تركت نفسي لأعيش الانفعالات النفسية واللحظية للشخصية.

وتابعت إلهام شاهين، "أريد أن أقول للنساء أن مرض السرطان مرض خبيث ولابد أن يقمن النساء بعد سن الـ 45 بعمل كشف دوري بطريقة الماموجرام، لأن شخصية حياة في المسلسل هي شخصية ست مهملة في صحتها مش بتفكر في هذا الموضوع ولا تقوم بعمل كشف دوري، ومن المعروض أن الكشف الدوري لسرطان الثدي يسهل من عملية العلاج بشكل كبير، كوني قوة وخافي علي صحتك لأن في صحة المرأة هي استقرارها الأساسي قبل حبها وأولادها وبيتها وشكلها لأنه بدون الصحة كل ذلك سينهار، وهي نفس النصائح التي أقدمها لنفسي كإلهام شاهين فأنا مهملة أيضا ولا أقوم بعمل كشف دوري مثلما يجب أن يكون".

حكاية "حتة منى" سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام على، وبطولة إلهام شاهين، أحمد وفيق، إيناس كامل، نهال عنبر، سارة الشامى، حنان سليمان، مؤمن نور وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهى الحكاية الأولى من مسلسل "زى القمر" إنتاج مها سليم بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم في حكايات كل حكاية من 5 حلقات بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين.

يذكر أن إلهام شاهين تغيب عن الدراما منذ 4 سنوات وتحديداً بعدما قدمت الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016 الذى شارك في بطولته صفية العمرى وإلهام شاهين وهشام سليم وفردوس عبد الحميد والتونسية درة ومحمد رياض وعلاء مرسى وحنان شوقى، ومحمد متولى وأنعام سالوسة وعهدى صادق وأخرجه مجدى أبو عميرة.