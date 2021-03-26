نجوم الفن في رحلة نيلية قبل افتتاح الأقصر للسينما الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

نظم القائمون على مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية رحلة نيلية، لنجوم وصناع الفن حضور فعاليات الدورة العاشرة، التي تأتي تحت شعار 10 سنوات من الخيال.

وضمت الرحلة "محمود حميدة، رانيا فريد شوقي، المخرج مجدي أحمد علي، كريم قاسم، آية سماحة، الناقد أحمد شوقي، الناقد مجدي الطيب، المخرج هشام فتحي".

ويُقام الحفل في معبد الكرنك، وصمم ديكور حفل الافتتاح محمد فتحي، مدير الإنتاج إسماعيل عبدالعال والمخرج المنفذ عادل بركات ومحمد النبوي وخليل تمام، ومدير إضاءة وإخراج الحفل لشادي علي، والتيمة الموسيقية الجديدة للمهرجان مُهداة من الموسيقار تامر كروان.

جدير بالذكر أن الدورة العاشرة مُهداة للفنان محمود ياسين والفنان محمود المليجي، وستشهد تكريم الفنانة هند صبري والمخرج علي عبدالخالق، رغم غيابهما بسبب ظروفهما الصحية.