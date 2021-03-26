"الله يصبر أهل مصر".. هكذا نعى حسين الجسمي ضحايا قطاري سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، ضحايا حادث تصادم قطارين بقرية الصوامعة غرب بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، والذي أدى إلى سقوط إصابات ووفيات.

ونشر الجسمي، علم مصر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الله يصبّركم ويجبر قلوبكم أهلنا وأحبابنا في مصر‬، ويرحم الشهداء ويحفظكم.. سوهاج".

وأصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانا عاجلا حول أسباب وقوع حادث تصادم قطارين بقرية الصوامعة غرب بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه أثناء مسير قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية بين محطتي المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.

تابعت: "في هذه الأثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان القاهرة سيمافور ٧٠٩، واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار ١٥٧، ما أدى إلى انقلاب عدد ٢ عربة من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

وأشارت إلى أنه جار حصر الوفيات والإصابات بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجار المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.