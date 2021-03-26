إلغاء "الريد كاربت" من افتتاح "الأقصر للسينما الأفريقية" بسبب تصادم قطاري الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية إلغاء "الريد كاربت" وكل الفقرات الفنية في افتتاح الدورة العاشرة بمعبد الكرنك، واقتصار الافتتاح على الكلمات والتكريمات للفنانين الكبار.

وسيبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج، وتقدم الحفل المذيعتان تسنيم رابح من السودان ومريم الفرجاني من تونس، ويبدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري لمصر، ويعقبه كلمة للممثل محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان ثم كلمة لرئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ثم كلمة المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، وكلمة الدكتورة أماني الطويل عن اللجنة العليا للمهرجان في دورته العاشرة.

ويتحدث عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لچيميناي أفريقيا للإعلان عن مفاجأة، ثم كلمة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وكلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والتي ينوب عنها فيها الدكتور خالد عبدالجليل مستشار الوزارة لشئون السينما .

الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تضم أربع مسابقات ويعلن خلال حفل الافتتاح عنها، وعن أعضاء لجان التحكيم.

عقب إعلان لجان التحكيم تبدأ التكريمات بتكريم السينما السودانية وكلمة للمخرج السوداني طلال عفيفي، ويعقب الكلمة تكريم شيخ عمر سيسكو من مالي، ويتسلمها عنه النجم العالمي جيمي جون لوي ثم تكريم عزالعرب كغاط من المغرب، ويتسلمها عنه المخرج المغربي إسماعيل فروغي ثم تكريم الفنانة هند صبري التي تتغيب عن الحضور لإصابتها بكورونا، وتتسلمها الفنانة التونسية مريم الفرجاني، كما يكرم المخرج علي عبدالخالق الذي يتغيب أيضا لظروف صحية ويتسلمها عنه المخرج أمير رمسيس، وبعدها يكرم الفنان محيي إسماعيل ثم الفنان والمنتج الكبير سمير صبري، وأخيرا تكرم الفنانة نادية الجندي.

الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دورة "سمراء النيل" مديحة يسري ومُهداة لكل من الكاتب السينمائي الراحل نور الدين الصايل، والفنان محمود يس والفنان الكبير محمود المليجي.