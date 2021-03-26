محمد رمضان ينعي ضحايا قطاري سوهاج

ياسر رشاد - القاهرة - نعي الفنان محمد رمضان ، ببالغ الحزن والآسى، شهداء حادث تصادم قطاري سوهاج.

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كتب رمضان عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك - Facebook" قائلًا: "اتقدم بخالص التعازي لأهالي ضحايا قطار #سوهاج ربنا يحتسبهم شهداء عنده ويصبر الأهالي وتمنياتي للمصابين الشفاء العاجل".

حادث قطاري سوهاج

ووقع الحادث صباح اليوم، إذ اصطدم قطار ركاب رقم 157 "سوهاج- الإسكندرية"، وقطار ركاب رقم 2011 "القاهرة- أسوان" vip في مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن وفاة 32 شخصا وإصابة 114 مصاب.

مديرية الصحة بمحافظة سوهاج

ودعت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج المواطنين والأهالي بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بسرعة التبرع بالدم لمصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي

وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا.

وقالت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج إن المصابين بمستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى سوهاج التعليمي، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى طهطا، ومستشفى المراغة، بحاجة عاجلة للتبرع بالدماء لإنقاذ حياتهم، موضحة أن سيارات التبرع بالدم موجودة الآن.

وزيرة الصحة والسكان

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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