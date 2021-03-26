الإنتاج الثقافي ينعي شهداء حادث تصادم قطارين بسوهاج

ياسر رشاد - القاهرة - ينعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى وجميع العاملين بالقطاع، شهداء الحادث الأليم لقطارين بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، متمنين الشفاء العاجل للمصابين .

اقرأ ايضاً .. تركي آلـ شيخ يعزى مصر فى ضحايا قطاري سوهاج

وقد وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بإلغاء المظاهر الاحتفالية في جميع مسارح الدولة خاصة في الصعيد، وأن تقتصر فقط علي المراسم مع وقوف جميع الفنانين دقيقة حداد علي أرواح ضحايا الحادث .

شهدت قرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج، وقوع حادث تصادم بين قطارين، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وتبين أن الحادث وقع بين قطار ركاب رقم 157 وقطار ركاب آخر رقم 2011، فيما سارعت الأجهزة الأمنية بالانتقال إلى موقع الحادث والدفع بـعدد كبير من سيارة الإسعاف.

وبدأت السلطات التحقيق الفوري لمعرفة سبب الحادث، فيما تم نقل جثث الضحايا والمصابين للمستشفيات.