ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان أحمد فهمي ، عن عن حزنه الشديد، بعد وقوع حادث قطاري سوهاج والذي راح ضحيته 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين، وحدث في صباح اليوم الجمعة.

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أحمد فهمي ينعي ضحايا قطاري سوهاج عبر توتير

وغرد فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة"تويتر- Twitter" قائلاً : "رَحِم الله ضحايا قطار سوهاج وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. وخالص الدعاء للمصابين بالشفاء العاجل".

مديرية الصحة بمحافظة سوهاج

ودعت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج المواطنين والأهالي بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بسرعة التبرع بالدم لمصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقعظهر اليوم بمنطقة طهطا.

وقالت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج إن المصابين بمستشفى

سوهاج الجامعي، ومستشفى سوهاج التعليمي، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى طهطا، ومستشفى المراغة، بحاجة عاجلة للتبرع بالدماء لإنقاذ حياتهم، موضحة أن سيارات التبرع بالدم موجودة الآن.

وزيرة الصحة والسكان

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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