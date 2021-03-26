عمرو دياب ينعى شهداء حادث قطار الصعيد

ياسر رشاد - القاهرة - نعى الهضبة عمرو دياب، ضحايا حادث قطار الصعيد، الذي وقع صباح اليوم.

اقرأ أيضًا .. تركي آلـ شيخ يعزى مصر فى ضحايا قطاري سوهاج

وكتب "دياب" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خالص عزائي لأسر ضحايا قطار سوهاج، وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع

المصابين ".

شهدت قرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج، وقوع حادث تصادم بين قطارين، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.





وتبين أن الحادث وقع بين قطار ركاب رقم 157

وقطار ركاب آخر رقم 2011 ، فيما سارعت الأجهزة الأمنية بالانتقال إلى موقع الحادث والدفع بـعدد كبير من سيارة الإسعاف.

وبدأت السلطات التحقيق الفوري لمعرفة سبب الحادث، فيما تم نقل جثث الضحايا والمصابين للمستشفيات.

Tags موضوعات ذات صلة

ببالغ الحزن والآسى .. حكيم ينعى شهداء حادث قطاري سوهاج.



فتحي عبدالوهاب: رحم الله ضحايا حادث قطاري سوهاج.