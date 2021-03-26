تامر حسني يعزي أسر ضحايا قطاري سوهاج

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان تامر حسني عن حزنه الشديد، بعد وقوع حادث قطاري سوهاج والذي راح ضحيته 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين، وحدث في صباح اليوم الجمعة.

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تامر حسني يعزي ضحايا قطاري سوهاج

وقدم تامر التعازي لأهالي الضحايا والشعب المصري بأكمله،حيث كتب عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا:"خالص العزاء لأهالي ضحايا قطارين سوهاج

، يارب ألهمهم الصبر والسكينة".

وتابع حسني قائلًا:"ودعواتنا بالشفاء العاجل للمصابين ، نسألكم الفاتحه و إهداء ثوابها للضحايا و الدعاء لهم بالرحمة".

مديرية الصحة بمحافظة سوهاج

ودعت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج المواطنين والأهالي بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بسرعة التبرع بالدم لمصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع

ظهر اليوم بمنطقة طهطا.

وقالت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج إن المصابين بمستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى سوهاج التعليمي، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى طهطا، ومستشفى المراغة، بحاجة عاجلة للتبرع بالدماء لإنقاذ حياتهم، موضحة أن سيارات التبرع بالدم موجودة الآن.

وزيرة الصحة والسكان

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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