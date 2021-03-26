هيدي كرم تروج لحكاية " أيامنا الحلوة" من مسلسل "ورا كل باب"

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد قناة الحياة، لعرض حكاية "أيامنا الحلوة" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب" السبت المقبل، وهي من بطولة هيدي كرم، وتأليف باهر دويدار وإخراج إيمان حداد ومن إنتاج شركة سينرجي.

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هيدي كرم تروج لـ حكاية " أيامنا الحلوة"

ومن جانبها، روجت هيدي كرم لحكاية "أيامنا الحلوة"، إذ نشرت صورة البوستر الدعائي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة:"غدًا السبت الساعة الـ 9 مساء على قناة الحياة".

مسلسل ورا كل باب

مسلسل "ورا كل باب" فكرة

الكاتب يسري الفخراني،، كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين. يذاع المسلسل من السبت للأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة "الحياة". والإعادة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، وكذلك الساعة 12:00 ظهرا.

(غدًا).. انطلاق أولى حلقات مسلسل (وراء كل باب)

(الليلة).. انطلاق أولى حلقات مسلسل (وراء كل باب)