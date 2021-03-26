تركي آلـ شيخ يعزى مصر فى ضحايا قطاري سوهاج

ياسر رشاد - القاهرة - نعى المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ببالغ الحزن والآسى، شهداء حادث تصادم قطاري سوهاج.

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وكتب "آل شيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " بقلوب يعتصرها الحزن والألم ‏خالص العزاء لأشقائنا في مصر ولأسر ضحايا حادث قطار سوهاج المؤلم.

وأضاف: داعين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان وأن يتم الله شفاء مصابي الحادث وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ".

شهدت قرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج، وقوع حادث تصادم بين قطارين، مما أسفر عن سقوط عشرات

الضحايا بين قتيل وجريح.

وتبين أن الحادث وقع بين قطار ركاب رقم 157 وقطار ركاب آخر رقم 2011 ، فيما سارعت الأجهزة الأمنية بالانتقال إلى موقع الحادث والدفع بـعدد كبير من سيارة الإسعاف.

وبدأت السلطات التحقيق الفوري لمعرفة سبب الحادث، فيما تم نقل جثث الضحايا والمصابين للمستشفيات.

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